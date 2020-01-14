Национальный банк Украины утвердил новый перечень банков, имеющих право участвовать в валютных интервенциях относительно наилучшего курса через функционал RFQ в январе-марте 2020 года. Из списка исключено Банк Восток, вместо него включены Универсал Банк. В первом квартале 2020 в валютных интервенциях смогут участвовать следующие банки:

Альфа-Банк;

Банк Альянс;

Банк инвестиций и сбережений;

КБ Глобус;

ИНГ Банк Украина;

Индустриалбанк;

Креди Агриколь Банк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

Пивденний;

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

Сбербанк;

Ситибанк;

ТАСкомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсал Банк

Читайте: Курс доллара и евро после праздников в Украине

В четвертом квартале 2019 года, учитывая благоприятную ситуацию на межбанковском валютном рынке, НБУ купил $4,3 млрд, из них – почти $3,6 млрд с использованием функционала Matching, а $730 млн – на валютном аукционе.

Валютные интервенции по самым лучшим, курсом через функционал RFQ не проводились.

Рейтинг банков рассчитывается на основе трех критериев:

объем операций по покупке и продаже валюты между банком и другими субъектами рынка, в частности Национальным банком (удельный вес в общем рейтинге составляет 50%);

объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес — 30%);

объем активов банка (удельный вес — 20%).

Напомним, Национальный банк Украины занимается подготовкой политики плавающего курса к гривне.

Уже в этом году курс может укрепиться. По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, НБУ выкупил в резервы рекордный объем валюты за 14 лет – $7,9 млрд.