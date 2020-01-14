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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк обновил список банков для валютных интервенций

Национальный банк Украины утвердил новый перечень банков, имеющих право участвовать в валютных интервенциях относительно наилучшего курса через функционал RFQ в январе-марте 2020 года. Из списка исключено Банк Восток, вместо него включены Универсал Банк.

В первом квартале 2020 в валютных интервенциях смогут участвовать следующие банки:

  • Альфа-Банк;
  • Банк Альянс;
  • Банк инвестиций и сбережений;
  • КБ Глобус;
  • ИНГ Банк Украина;
  • Индустриалбанк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • ОТП Банк;
  • Ощадбанк;
  • Пивденний;
  • ПриватБанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Сбербанк;
  • Ситибанк;
  • ТАСкомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Универсал Банк

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В четвертом квартале 2019 года, учитывая благоприятную ситуацию на межбанковском валютном рынке, НБУ купил $4,3 млрд, из них – почти $3,6 млрд с использованием функционала Matching, а $730 млн – на валютном аукционе.

Валютные интервенции по самым лучшим, курсом через функционал RFQ не проводились.

Рейтинг банков рассчитывается на основе трех критериев:

  •  объем операций по покупке и продаже валюты между банком и другими субъектами рынка, в частности Национальным банком (удельный вес в общем рейтинге составляет 50%);
  •  объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес — 30%);
  •  объем активов банка (удельный вес — 20%).

Напомним, Национальный банк Украины занимается подготовкой политики плавающего курса к гривне.

Уже в этом году курс может укрепиться. По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, НБУ выкупил в резервы рекордный объем валюты за 14 лет – $7,9 млрд.

Источник: НБУ

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