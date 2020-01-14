Национальный банк Украины утвердил новый перечень банков, имеющих право участвовать в валютных интервенциях относительно наилучшего курса через функционал RFQ в январе-марте 2020 года. Из списка исключено Банк Восток, вместо него включены Универсал Банк.
В первом квартале 2020 в валютных интервенциях смогут участвовать следующие банки:
- Альфа-Банк;
- Банк Альянс;
- Банк инвестиций и сбережений;
- КБ Глобус;
- ИНГ Банк Украина;
- Индустриалбанк;
- Креди Агриколь Банк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- Пивденний;
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Сбербанк;
- Ситибанк;
- ТАСкомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсал Банк
Читайте: Курс доллара и евро после праздников в Украине
В четвертом квартале 2019 года, учитывая благоприятную ситуацию на межбанковском валютном рынке, НБУ купил $4,3 млрд, из них – почти $3,6 млрд с использованием функционала Matching, а $730 млн – на валютном аукционе.
Валютные интервенции по самым лучшим, курсом через функционал RFQ не проводились.
Рейтинг банков рассчитывается на основе трех критериев:
- объем операций по покупке и продаже валюты между банком и другими субъектами рынка, в частности Национальным банком (удельный вес в общем рейтинге составляет 50%);
- объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес — 30%);
- объем активов банка (удельный вес — 20%).
Напомним, Национальный банк Украины занимается подготовкой политики плавающего курса к гривне.
Уже в этом году курс может укрепиться. По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, НБУ выкупил в резервы рекордный объем валюты за 14 лет – $7,9 млрд.