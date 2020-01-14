Потоп в Ocean Plaza: что там сейчас и когда откроют движение на Лыбедской

Работники Киевтеплоэнерго за ночь и сегодняшний день демонтировали поврежденный участок трубопровода возле Ocean Plaza, из-за порыва которого ТРЦ вечером 13 января затопило кипятком.
Также коммунальщики выполнили работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопровода, смонтировали 12 м теплосети, еще 11 м плануют заменить до утра 15 января.
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– Работы продлятся всю ночь. Завершатся завтра к утру, после чего будет начато восстановление асфальтового покрытия, – рассказали в КГГА.
Напомним, вечером 13 января в Киеве Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети. Также произошел провал асфальтового покрытия рядом с ТРЦ.
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