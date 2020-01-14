В Киеве утром 14 января образовались пробки. Особенно осложнено движение из-за прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza. Там полностью перекрыли улицу Антоновича и движение автомобильного транспорта в районе Лыбидской площади.

Поэтому значительные пробки наблюдаются на бульваре Дружбы народов и улицы Бастионной.

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Затруднено движение по улице Институтской. Протестующие против рынка земли перекрыли улицу Грушевского, которая ведет в правительственный квартал. Также перекрыта улица Шелковичная.

Также затруднено движение по бульвару Шевченко и в районе Бессарабской площади. Пробки образовалась в районе метро Кловская. Проблемы с проездом наблюдаются и в районе Лукьяновки.

Есть пробка на проспекте Лобановского в обе стороны, на Голосеевском проспекте.

Напомним, в результате прорыва теплосети возле Оcean Plaza, который произошел вечером 13 января, с ожогами госпитализированы семь человек.