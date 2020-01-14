Рада может рассмотреть закон о рынке земли 24 января

Источники в Верховной Раде сообщают, что законопроект о рынке земли могут обсудить во время внеочередного заседания парламента.

Его могут назначить на 24 января. По плану на этот день у народных депутатов намечена работа с избирателями.

Причиной назначения внеочередного заседания являются не только конфликты между парламентскими фракциями.

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Сейчас у народных депутатов просто нет времени на то, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с рынком земли.

– На этой неделе мы рассмотреть данные документы не успеем, – сказал источник издания Апостроф.

Напомним, первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении отсутствует в повестке дня на эту пленарную неделю.

По его словам, многих народных депутатов также беспокоит процедура рассмотрения указанного проекта закона.