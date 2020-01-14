Севастополю сохранят спецстатус до деоккупации – Кориневич

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что специальный статус Севастополя сохранен в проекте закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Город будет иметь специальный статус до его деоккупации.

Кориневич добавил, что ни один город Украины не должен иметь особый статус, однако с Севастополем сложилась уникальная ситуация.

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Он также сказал, что Крым и Севастополь – временно оккупированные территории, которые упоминаются в резолюциях международных организаций.

– Пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, целесообразно, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить город Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции, – подытожил представитель президента в Крыму.

К слову, в конце 2019 года президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду обновленный законопроект о децентрализации власти.

Источник: Антон Кориневич