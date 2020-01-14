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Факты / Украина / Политика

Отмена адвокатской монополии: Рада предварительно одобрила законопроект

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об отмене адвокатской монополии на заседании 14 января поддержали 295 народных депутатов.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал, что думает по поводу этого законопроекта.

– Этот законопроект направлен на расширение возможностей человека получить специальную юридическую помощь по своему собственному выбору и не быть ограниченным в выборе этой помощи.

По мнению Вениславского, какие-либо ограничения в выборе адвоката являются негативными.

Читайте: Заседание Верховной Рады 14 января (ОНЛАЙН)

Инициатор законопроекта – президент Украины Владимир Зеленский – предлагает парламенту отменить нормы о том, что исключительно адвокат представляет интересы гражданина в суде.

Предлагается убрать из статьи 1312 абзац о случаях, для которых могут быть исключения – когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

Положения, которые президент предлагает изменить, были закреплены в Конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года.

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