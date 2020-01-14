Украинцы стали меньше ездить в Россию – ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины обнародовала статистику, как часто и каким транспортом пользуются украинцы во время своих путешествий заграницу.

В прошлом году, пользуясь самолетами, украинскую границу пересекли более 20,6 млн человек, тогда как в 2018 году эта цифра составляла только 16, 7 млн человек. Процент украинцев, которые предпочли этот вид транспорта, вырос почти на 30% (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году).

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Более 400 тыс. украинцев в 2019 году воспользовались морским транспортом. Несмотря на незначительный показатель, пограничники отметили, что по сравнению с 2018 годом он вырос на 11,5 %.

Процент пассажиропотока с Евросоюзом, сравнительно с 2018 годом, остался неизменным. Украинскую границу с ЕС пересекли более 36,7 млн человек.

– Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 – менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн ​​человек), – подытожили пограничники.

Также снизился процент посещения украинцами таких стран, как Беларусь и Молдова.

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