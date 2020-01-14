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Факты / Украина / Политика

В Италии будут судить сына Азарова за “продажу” должности Клюеву

Прокуратура Милана направила в суд дело Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Его подозревают в отмывании взятки за назначение Андрея Клюева вице-премьером в 2010 году.

Обвинение установило, что Алексей Азаров требовал за должность $18 млн, которые впоследствии отмыли.

Для этого средства поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, которая выкупила фиктивную итальянскую компанию Agosto 2012 Srl.

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Последняя купила две роскошные виллы на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла в 2012 и 2013 годах, рассказал прокурор Адриано Скудьери.

Напомним, в январе 2018 года  ГПУ объявила о подозрении и объявила в розыск Николая Азарова.

Источник: unionesarda.it

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