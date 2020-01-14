Как Гетманцев засевал на заседании финансового комитета Рады

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики началось с того, что его глава Даниил Гетманцев провел обряд засевания.

Народная традиция в исполнении депутата вызвала улыбки у коллег, а видео уже понравилось пользователям, которые отмечают, что, когда народный избранник засевает – это хорошо, а если колядует – это плохо.

Читайте: Джокер нашелся. Кива в маске устроил перфоманс на заседании Рады

Однако одно правило обряда нардеп все же проигнорировал – не прочитал стих.

Надеемся, что Гетманцем успел покинуть кабинет для заседаний до того, как туда пришла уборщица.

Ранее Факты ICTV писали, что когда под Верховной Радой проходили массовые митинги из-за рынка земли, то это не мешало одной женщине делать на этом, пусть маленький, но все же бизнес.

Фото: Yan Dobronosov