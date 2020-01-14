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Факты / Украина / Политика

Запретили общаться с людьми: Милованов перенес операцию

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов перенес операцию.

Об этом заявил сам чиновник, объясняя, почему отказался отвечать на вопросы журналистов после пресс-конференции 14 января.

По его словам, после операции в частной клинике у него отсутствует иммунитет. Из-за этого врачи запретили ему общаться с людьми.

Читайте: Падение доллара уже начало влиять на цены в Украине – Милованов

Милованов не уточнил, какую именно операцию перенес.

Напомним, Милованов сообщил, что ряд заместителей министров решили уволиться из Кабмина из-за низких окладов.

Источник: Українські новини

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