Зарплата нардепов увеличится на 3 тыс. грн – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на открытии утреннего заседания парламента заявил, что информация о повышении зарплаты нардепам до 100 тыс. грн не соответствует действительности.

Разумков добавил, что зарплата увеличится в связи с повышением прожиточного минимума, но это будут не такие большие суммы.

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– Есть индексация заработной платы народных депутатов, однако она не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ: про 100 тыс., где-то я читал про 150 тыс. грн. Изменение заработной платы составляет около 3 тыс. грн и связано оно с повышением прожиточного минимума, – сказал он.

Также Разумков предложил во время часа вопросов к правительству заслушать министров и премьер-министра Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.

Ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал информацию о повышении зарплат народным депутатам в 2,5 раза фейком. По его словам, единственное, что сейчас существует – это индексация во всем государственном секторе. Она связана с повышением прожиточного минимума.