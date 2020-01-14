PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Зарубил и отсек конечности: на Ровенщине 86-летний мужчина убил жену

В селе Городец на Ровенщине 86-летний мужчина подозревается в убийстве своей 87-летней жены.

Когда правоохранители приехали на место происшествия, то увидели расчлененное тело женщины, а рядом – топор и нож. Муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить, что произошло, не смог, отметив лишь, что возился по хозяйству.

Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены, а потом отрезал верхние и нижние конечности.

Судебно-медицинские эксперты будут устанавливать причину и другие обстоятельства смерти.

  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
  • 86-річний чоловік убив дружину
Зарубил и отсек конечности: на Ровенщине 86-летний мужчина убил жену / 7 фотографий

– Жителя села Городец задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, – сообщил заместитель начальника Владимирецкого отделения полиции Александр Дячук.

Из-за ухудшения состояния здоровья задержанного поместили в спецпалату медучреждения под круглосуточную охрану. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: Пожар под Киевом: на даче сгорели три человека

Полицейские также выяснили, что жена потеряла зрение и была ограничена в передвижении. За ней ухаживал супруг, который тоже плохо видит.

Напомним, в съемной квартире на улице Кирилловской в Киеве были обнаружены трупы двух девушек. Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка