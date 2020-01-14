В селе Городец на Ровенщине 86-летний мужчина подозревается в убийстве своей 87-летней жены.

Когда правоохранители приехали на место происшествия, то увидели расчлененное тело женщины, а рядом – топор и нож. Муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить, что произошло, не смог, отметив лишь, что возился по хозяйству.

Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены, а потом отрезал верхние и нижние конечности.

Судебно-медицинские эксперты будут устанавливать причину и другие обстоятельства смерти.



























Зарубил и отсек конечности: на Ровенщине 86-летний мужчина убил жену / 7 фотографий

– Жителя села Городец задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, – сообщил заместитель начальника Владимирецкого отделения полиции Александр Дячук.

Из-за ухудшения состояния здоровья задержанного поместили в спецпалату медучреждения под круглосуточную охрану. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Полицейские также выяснили, что жена потеряла зрение и была ограничена в передвижении. За ней ухаживал супруг, который тоже плохо видит.

Напомним, в съемной квартире на улице Кирилловской в Киеве были обнаружены трупы двух девушек. Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.