Очевидцы рассказали об эвакуации из гипермаркета Ашан, который находится на -1 этаже в здании ТРЦ Ocean Plaza, которое затопило вечером 13 января из-за прорыва теплосети.

– Мы были в Ашане, когда все это произошло. Мы услышали информацию, что начинается экстренная эвакуация. В сообщении говорилось, что нужно делать, куда идти, где выходить. Охрана организовала людей, сделала коридор и всех вывела.

Люди не паниковали, а слушали инструкции и выходили. Нас вывели через черный выход. Когда шли – видели, как со второго этажа лилась вода, как дождь, и уже стоял густой пар.

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Из одного места вода била ключом. Однако нас вели довольно далеко от нее, потому горячая вода даже не попала на нас.

Как сообщалось, вечером 13 января ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети.