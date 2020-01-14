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Факты / Украина

Встреча глав МИД относительно авиакатастрофы в Иране: Зеленский и Трюдо согласовали действия

В разговоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил содействия президента Украины Владимира Зеленского в диалоге с властями Ирана при идентификации тел погибших граждане Канады.

– Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране, – заверил глава государства.

Зеленский также пообещал предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших граждан.

Стороны поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбивании самолета МАУ.

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– Владимир Зеленский и Джастин Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем, – говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в сбитом в Иране самолете МАУ.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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