15 лет тюрьмы: ужесточено наказание за привлечение детей в вооруженные формирования

На заседание Кабмина в среду, 15 января, министры усилили ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность.
Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.
– Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования, – подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
– Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам – строгая ответственность, – сказал Гончарук
Напомним, 13 января Владимир Зеленский подписал закон о реестре педофилов.
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