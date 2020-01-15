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Факты / Украина / Политика

15 лет тюрьмы: ужесточено наказание за привлечение детей в вооруженные формирования

На заседание Кабмина в среду, 15 января, министры усилили ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность.

Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.

– Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования, – подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

– Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам – строгая ответственность, – сказал Гончарук

Напомним, 13 января Владимир Зеленский подписал закон о реестре педофилов.

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