Аварию у Ocean Plaza устранили – когда откроют ТРЦ

Ремонтные работы по устранению повреждения трубопровода теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza завершили.

Коммунальные службы Киева закончили ликвидацию повреждений трубопровода приблизительно в 4.15.

– Осуществлен демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнения узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части, – сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

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15 января начали работу по восстановлению асфальта возле Ocean Plaza.

Торгово-развлекательный центр остается закрытым для посетителей.

В Ocean Plaza устраняют последствия затопления из-за аварии и проверяют коммуникацию. Пока неизвестно, когда ТРЦ вновь откроет двери для посетителей.

К слову, прокуратура города Киева изменила квалификацию дела касательно аварии теплосети возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий.

Источник: Киевтеплоэнерго, Ocean Plaza

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