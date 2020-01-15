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Факты / Украина

Аварию у Ocean Plaza устранили – когда откроют ТРЦ

Ремонтные работы по устранению повреждения трубопровода теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza завершили.

Коммунальные службы Киева закончили ликвидацию повреждений трубопровода приблизительно в 4.15.

– Осуществлен демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнения узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части, – сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

Читайте: Авария у Ocean Plaza: службы работали на двойку, а отсудить можно до 2 млн

15 января начали работу по восстановлению асфальта возле Ocean Plaza.

Торгово-развлекательный центр остается закрытым для посетителей.

В Ocean Plaza устраняют последствия затопления из-за аварии и проверяют коммуникацию. Пока неизвестно, когда ТРЦ вновь откроет двери для посетителей.

К слову, прокуратура города Киева изменила квалификацию дела касательно аварии теплосети возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий.

Источник: Киевтеплоэнерго, Ocean Plaza

Видео: КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО

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