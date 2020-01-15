Без огромных премий: Кабмин зафиксировал новые оклады

Кабмин решил не продолжать практику огромных окладов и установил сетку для топ-чиновников.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, минимальный размер должностного оклада составляет два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4 204 грн.).

Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году.

– Например, руководитель государственного органа (Офис президента Украины, аппарат СНБО) будет получать должностной оклад на уровне 37 800 грн, а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти – 33 600 грн.

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Также установлено, что первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться:

надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам премьер-министром Украины, а первым заместителям министров – соответствующим министром, в размере до 200% должностного оклада;

премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200% должностного оклада.

Как сообщалось, украинские министры получили огромные премии за декабрь 2019 года.