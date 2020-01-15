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Факты / Украина

Челлендж принят: в Киеве новый новый прорыв теплосети

Предварительно, в Киеве произошел новый прорыв теплосети. Очевидцы сообщают, что аварию зафиксировали на улице Донецкой в Соломенском районе.

– А тем временем эстафету принимает улица Донецкая. Челлендж прорыва теплотрасс в Киеве продолжается, – говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Instagram, где опубликовали видео, на котором видно машину, медленно движущуюся через паровую завесу.

Читайте: Авария у Ocean Plaza: службы работали на двойку, а отсудить можно до 2 млн

 

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Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

“Похоже, еще неделю без отопления будем сидеть”, – написал один из пользователей под постом в соцсети.

Напомним, из-за прорыва теплотрассы возле Ocean Plaza 13 января пострадали не только люди, но и немало автомобилей, которые оказались в воде, и магазинов, чьи товары просто утонули.

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