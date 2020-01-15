Челлендж принят: в Киеве новый новый прорыв теплосети

Предварительно, в Киеве произошел новый прорыв теплосети. Очевидцы сообщают, что аварию зафиксировали на улице Донецкой в Соломенском районе.

– А тем временем эстафету принимает улица Донецкая. Челлендж прорыва теплотрасс в Киеве продолжается, – говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Instagram, где опубликовали видео, на котором видно машину, медленно движущуюся через паровую завесу.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 14 Янв 2020 в 3:05 PST

“Похоже, еще неделю без отопления будем сидеть”, – написал один из пользователей под постом в соцсети.

Напомним, из-за прорыва теплотрассы возле Ocean Plaza 13 января пострадали не только люди, но и немало автомобилей, которые оказались в воде, и магазинов, чьи товары просто утонули.