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Факты / Украина

Кабмин утвердил список предприятий, не подлежащих приватизации

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство согласовало перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. Теперь законопроект должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада.

Приватизации не подлежат предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями и имеют критически важное значение для общества.

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Также будет усилен контроль за надлежащим пользованием имуществом и эффективным управлением стратегических госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

В список вошли Укрзализныця, Укрпошта, Укрнафта и другие предприятия.

Кабмін затвердив список підприємств, що не підлягають приватизації

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после отмены перечня стратегических госкомпаний, которые нельзя приватизировать, планируют продать часть акций Укрзализныци и Укрпочты.

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