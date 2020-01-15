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Машины, автобусы и фюзеляж вертолета: Укроборонпром распродает имущество

Государственный концерн Укроборонпром начал продавать списанное имущество предприятий через электронную площадку ProZorro.Продажи.

Сейчас в системе объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58 млн грн.

Кроме автомобилей, автобусов и металлолома, у концерна можно приобрести, например, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета.

Читайте: ФСБ РФ пыталась завербовать сотрудника Укроборонпрома

Также через аукцион в аренду можно взять целое здание.

Напомним, экс-чиновник Укроборонпрома пытался заработать $2,5 млн на продаже имущества концерна.

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