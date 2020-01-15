МАУ открыла горячую линию для родственников погибших в авиакатастрофе в Иране

Авиакомпания МАУ организовала круглосуточную горячую линию для родственников погибших в авиакатастрофе Boeing в Тегеране.

Она работает семь дней в неделю на украинском, английском и русском языках.

– Центры поддержки родственников погибших с возможностью обращения на английском и фарси открыты в Тегеране (режим работы с 8.30 до 16.30 по местному времени) и Торонто (режим работы с 8.00 до 20.00 по местному времени). Также центр поддержки работает в Киеве (режим работы с 8.00 до 20.00), – сообщают в авиакомпании.

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В МАУ также отмечают, что такое решение обусловлено тем, что работа с родными и близкими погибших пассажиров и членов экипажа является важнейшим приоритетом.

Ранее Факты ICTV писали, что в Иране идентифицировали тела четырех украинцев.

Источник: МАУ