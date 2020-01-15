PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Львовщине рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

Во Львовской области утром 15 января рейсовый автобус сообщением Львов-Журавники насмерть сбил пешехода.

– Около 05.50, вблизи с. Тарасовка Пустомытовского района, водитель рейсового автобуса Львов-Журавники, совершил наезд на пешехода, 1987 года рождения, – сообщают в Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Пешеход от полученных травм погиб на месте.

Читайте: Разорвало пополам: на выезде из Киева авто влетело в отбойник

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Факты ICTV писали о масштабной аварии в Словакии, в которой пострадали украинцы.

Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка