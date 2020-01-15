Даже со второй попытки: Иран не отдает Украине черные ящики сбитого лайнера

Начальник Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полина Чиж рассказала, что Украина направила второй запрос о международно-правовой помощи в Иран с просьбой получить доступ к черным ящикам сбитого в Тегеране самолета МАУ.

Также в запросе говорится о возможности украинским экспертам участвовать в их расшифровке.

Однако иранская сторона все еще не предоставила ответ.

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Полина Чиж на заседании комитета Верховной Раде по вопросам национальной безопасности и обороне заявила, для расшифровки черных ящиков Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ КПИ им. Сикорского. Дело в том, что иранская сторона заявила, что самописцы настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях в другой стране.

По ее словам, в запросе Украина также просит иранскую сторону предоставить доступ к вещам, которые могут быть доказательствами в уголовном производстве, в частности части самолета.

Ранее Факты ICTV писали, что 15 января Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины отправили в Иран запрос о выдаче Киеву бортовых самописцев с самолета МАУ, который сбили иранские военные.