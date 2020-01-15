Ожидаем многого – представитель ЕС о назначении Новикова главой НАПК

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас поздравил нового главу НАПК Александра Новикова с назначением на должность.

По его словам, процесс определения кандидата на должность нового председателя НАПК был очень прозрачным.

Маасикас считает, что Новиков сможет достичь значительных успехов как председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

– Также мы ожидаем многого от агентства по противодействию коррупции, и услышав от господина Новикова, что он планирует делать в должности, я понял, что все планы у него уже есть, и он знает все ноу-хау, как начать имплементировать в жизнь то, что он уже запланировал, – сказал глава Представительства ЕС.

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Борьба с коррупцией должна оставаться приоритетом Украины, ведь этот вопрос остается одним из ключевых в сотрудничестве с Евросоюзом.

Напомним, 15 января Кабинет министров назначил председателем НАПК Александра Новикова.