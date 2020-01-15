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Факты / Украина

Оккупированному Донбассу грозит радиоактивное загрязнение – эколог

Эколог Татьяна Тимочко, которая сейчас находится в Донецкой области, рассказала об экологической ситуации в регионе.

По ее мнению, сейчас наиболее серьезную угрозу несет шахта Юнком. Она находится на неподконтрольной Украине территории.

– Во времена СССР в этой шахте был проведен экспериментальный ядерный взрыв, а позже ядерный объект был законсервирован. Шахта Юнком находилась под очень тщательным вниманием украинских природоохранных служб все годы независимости. Несмотря на серьезные экономические издержки, шахтные воды все время откачивали. Но в прошлом году оккупационные власти приняли решение о прекращении откачки вод из шахты Юнком, – пояснила эколог.

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По словам Татьяны Тимочко, все радиоактивные элементы, которые были сосредоточены на шахте, сейчас свободно могут проникать в подземные горизонты.

Затем они попадут в Северский Донец, который протекает по территории Украины и завершает свое течение в Ростовской области, на юге Российской Федерации.

Также эколог напомнила:

– Здесь есть еще и Торецкуголь – огромное объединение из шести шахт. Три из них находятся на оккупированной территории, а три – на нашей. Теперь тонут наши шахты – в силу того, что они прекратили откачки шахтных вод. Шахты просто закрыли.

Ранее Факты писали о том, что в Крыму назревает экологическая катастрофа.

Фото: Обозреватель

Источник: Обозреватель

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