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Факты / Lifestyle / Здоровье

Опубликован список бесплатных услуг при инфаркте и инсульте

Минздрав Украины опубликовал список услуг, которые можно будет получать по приоритетному направлению инфаркт/инсульт программы медгарантий.

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Так, при инфаркте/инсульте в медицинскую помощь бесплатно будут входить:

  • диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);
  • проведение тромболитической терапии (инсульт);
  • стентирования (инфаркт);
  • круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
  • реабилитационная помощь в остром периоде.

Отметим, полностью программа заработает с 1 апреля 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали, что Минздрав хочет разработать новый закон о психическом здоровье.

Источник: Минздрав

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