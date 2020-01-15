Минздрав Украины опубликовал список услуг, которые можно будет получать по приоритетному направлению инфаркт/инсульт программы медгарантий.

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Так, при инфаркте/инсульте в медицинскую помощь бесплатно будут входить:

диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);

проведение тромболитической терапии (инсульт);

стентирования (инфаркт);

круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

реабилитационная помощь в остром периоде.

Отметим, полностью программа заработает с 1 апреля 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали, что Минздрав хочет разработать новый закон о психическом здоровье.