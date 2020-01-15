Налоги платил и буду платить: Вакарчук заявил об атаках на Голос

Народный депутат Украины Святослав Вакарчук рассказал, что с Нового года информационные атаки с использованием фейков на него и партию Голос стали сильнее.

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– Наверное в какой-то соседней столицы утвердили новый бюджет для информационных войн. Манипуляции и фейки это единственное, что может противопоставить новой политике, которую несет Голос. Могу ответственно заявить заранее: все налоги платил и буду платить. В отпуск ходил и буду ходить. Музыку писал и буду писать. Военным и волонтерам помогал и буду помогать. Слава Украине! – заявил Вакарчук.