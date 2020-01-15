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Факты / Украина / Политика

Налоги платил и буду платить: Вакарчук заявил об атаках на Голос

Народный депутат Украины Святослав Вакарчук рассказал, что с Нового года информационные атаки с использованием фейков на него и партию Голос стали сильнее.

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– Наверное в какой-то соседней столицы утвердили новый бюджет для информационных войн. Манипуляции и фейки это единственное, что может противопоставить новой политике, которую несет Голос. Могу ответственно заявить заранее: все налоги платил и буду платить. В отпуск ходил и буду ходить. Музыку писал и буду писать. Военным и волонтерам помогал и буду помогать. Слава Украине! – заявил Вакарчук.

 

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З Нового року інформаційні атаки з використанням фейків на мене та @golos.zmin стали сильнішими. Напевне в якійсь сусідній столиці затвердили новий бюджет для інформаційних воєн. Маніпуляції та фейки це єдине, що можна протиставити новій політиці, яку несе “Голос”. Можу відповідально заявити наперед: всі податки платив і буду платити. У відпустку ходив і буду ходити. Музику писав і буду писати. Військовим та волонтерам допомагав і буду допомагати. Слава Україні!

Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Ранее Святослав Вакарчук рассказал, что новогодние праздники провел в Таиланде. По словам нардепа, он выбрал место, в которое ездит много украинцев.

Фото: sviatoslav.vakarchuk

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