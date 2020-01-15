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Факты / Lifestyle / Здоровье

Роды в Украине: опубликован список бесплатных медуслуг

Минздрав Украины опубликовал список услуг, которые можно будет получить по программе медгарантий по приоритетному направлению помощь при родах.

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В список бесплатных медуслуг при родах будут входить:

  • физиологические роды;
  • ургентное и плановое кесарево сечение;
  • мониторинг состояния роженицы и ребенка;
  • обезболивание при родах;
  • лабораторные и инструментальные обследования;
  • интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;
  • реанимация и стабилизация состояния новорожденных;
  • вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
  • метаболический скрининг у новорожденных;

Также можно будет получить бесплатную консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

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Источник: Минздрав

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