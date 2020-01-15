Роды в Украине: опубликован список бесплатных медуслуг

Минздрав Украины опубликовал список услуг, которые можно будет получить по программе медгарантий по приоритетному направлению помощь при родах.
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В список бесплатных медуслуг при родах будут входить:
- физиологические роды;
- ургентное и плановое кесарево сечение;
- мониторинг состояния роженицы и ребенка;
- обезболивание при родах;
- лабораторные и инструментальные обследования;
- интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;
- реанимация и стабилизация состояния новорожденных;
- вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
- метаболический скрининг у новорожденных;
Также можно будет получить бесплатную консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.
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