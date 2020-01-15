Роды в Украине: опубликован список бесплатных медуслуг

Минздрав Украины опубликовал список услуг, которые можно будет получить по программе медгарантий по приоритетному направлению помощь при родах.

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В список бесплатных медуслуг при родах будут входить:

физиологические роды;

ургентное и плановое кесарево сечение;

мониторинг состояния роженицы и ребенка;

обезболивание при родах;

лабораторные и инструментальные обследования;

интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;

реанимация и стабилизация состояния новорожденных;

вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;

метаболический скрининг у новорожденных;

Также можно будет получить бесплатную консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

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