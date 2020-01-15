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Факты / Украина

Движение по улице Антоновича после аварии возле Ocean Plaza восстановят до полуночи

Восстановить движение по улице Антоновича после аварии возле Ocean Plaza планируют сегодня до полуночи. Часть поврежденного трубопровода уже заменили.

– На месте повреждения теплосети работают специалисты. Сразу же после замены тепломагистрали начали восстановление покрытия проезжей части, – сообщил генеральный директор Киевавтодора Александр Густелев.

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По его словам, на месте аварии устилают два слоя покрытия, используют высококачественный полимерасфальтобетон.

Напомним, вечером 13 января ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети. В результате аварии постражадало 10 человек, семеро были госпитализированы.

Из-за проведения ремонтных работ движение по улице Антоновича было перекрыто, а автобусы и троллейбусы изменили маршруты.

Фото: КГГА

Источник: КГГА

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