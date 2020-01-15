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Факты / Украина / Общество

Сколько стоят квартиры в Киеве – цены по районам

Самый большой бизнес-ресурс Украины для бесплатных объявлений OLX назвал цены на квартиры в Киеве.

Согласно данным, за второе полугодие 2019 года стоимость квартир в столице выросла на 11% ($7 150).

Читайте: Аренда квартир в Украине: где самое дешевое жилье

Квартира в среднем стоит $50 350, двухкомнатная – $70 550, а трехкомнатная – $98 350.

Самые дешевые квартиры в столице в Святошинском районе ($33 ​​тыс.), а самые дорогие в Печерском (до $230 тыс.)

Цены на однокомнатные квартиры в Киеве:

  • Оболонский –  $42,5 тыс.
  • Подольский – $43 тыс.
  • Деснянский – $33,9 тыс.
  • Святошинский – $33 тыс.
  • Днепровский – $40 тыс.
  • Печерский – $115 тыс.
  • Дарницкий – $50 тыс.
  • Шевченковский – $47 тыс.
  • Соломенский – $42,85 тыс.
  • Голосеевский – $56 тыс.

Цены на двухкомнатные квартиры в Киеве:

  • Оболонский – $62 тыс.
  • Подольский – $63 тыс.
  • Деснянский – $45 тыс.
  • Святошинский – $47 тыс.
  • Днепровский – $46 тыс.
  • Печерский – $140 тыс.
  • Дарницкий – $70 тыс.
  • Шевченковский – $47 тыс.
  • Соломенский – $62,42 тыс.
  • Голосеевский – $79 тыс.

Цены на трехкомнатные квартиры в Киеве:

  • Оболонский – $60 тыс.
  • Подольский – $79,9 тыс.
  • Деснянский – $54 тыс.
  • Святошинский – $64,7 тыс.
  • Днепровский – $70 тыс.
  • Печерский – $230 тыс.
  • Дарницкий – $92 тыс.
  • Шевченковский – $129 тыс.
  • Соломенский – $75 тыс.
  • Голосеевский – $113 тыс.

Ранее мы писали, что в Украине могут появиться специальные дома для аренды за $150 в месяц.

Фото: Dreamstime

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