Самый большой бизнес-ресурс Украины для бесплатных объявлений OLX назвал цены на квартиры в Киеве.

Согласно данным, за второе полугодие 2019 года стоимость квартир в столице выросла на 11% ($7 150).

Читайте: Аренда квартир в Украине: где самое дешевое жилье

Квартира в среднем стоит $50 350, двухкомнатная – $70 550, а трехкомнатная – $98 350.

Самые дешевые квартиры в столице в Святошинском районе ($33 ​​тыс.), а самые дорогие в Печерском (до $230 тыс.)

Цены на однокомнатные квартиры в Киеве:

Оболонский – $42,5 тыс.

Подольский – $43 тыс.

Деснянский – $33,9 тыс.

Святошинский – $33 тыс.

Днепровский – $40 тыс.

Печерский – $115 тыс.

Дарницкий – $50 тыс.

Шевченковский – $47 тыс.

Соломенский – $42,85 тыс.

Голосеевский – $56 тыс.

Цены на двухкомнатные квартиры в Киеве:

Оболонский – $62 тыс.

Подольский – $63 тыс.

Деснянский – $45 тыс.

Святошинский – $47 тыс.

Днепровский – $46 тыс.

Печерский – $140 тыс.

Дарницкий – $70 тыс.

Шевченковский – $47 тыс.

Соломенский – $62,42 тыс.

Голосеевский – $79 тыс.

Цены на трехкомнатные квартиры в Киеве:

Оболонский – $60 тыс.

Подольский – $79,9 тыс.

Деснянский – $54 тыс.

Святошинский – $64,7 тыс.

Днепровский – $70 тыс.

Печерский – $230 тыс.

Дарницкий – $92 тыс.

Шевченковский – $129 тыс.

Соломенский – $75 тыс.

Голосеевский – $113 тыс.

Ранее мы писали, что в Украине могут появиться специальные дома для аренды за $150 в месяц.