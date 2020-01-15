Самый большой бизнес-ресурс Украины для бесплатных объявлений OLX назвал цены на квартиры в Киеве.
Согласно данным, за второе полугодие 2019 года стоимость квартир в столице выросла на 11% ($7 150).
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Квартира в среднем стоит $50 350, двухкомнатная – $70 550, а трехкомнатная – $98 350.
Самые дешевые квартиры в столице в Святошинском районе ($33 тыс.), а самые дорогие в Печерском (до $230 тыс.)
Цены на однокомнатные квартиры в Киеве:
- Оболонский – $42,5 тыс.
- Подольский – $43 тыс.
- Деснянский – $33,9 тыс.
- Святошинский – $33 тыс.
- Днепровский – $40 тыс.
- Печерский – $115 тыс.
- Дарницкий – $50 тыс.
- Шевченковский – $47 тыс.
- Соломенский – $42,85 тыс.
- Голосеевский – $56 тыс.
Цены на двухкомнатные квартиры в Киеве:
- Оболонский – $62 тыс.
- Подольский – $63 тыс.
- Деснянский – $45 тыс.
- Святошинский – $47 тыс.
- Днепровский – $46 тыс.
- Печерский – $140 тыс.
- Дарницкий – $70 тыс.
- Шевченковский – $47 тыс.
- Соломенский – $62,42 тыс.
- Голосеевский – $79 тыс.
Цены на трехкомнатные квартиры в Киеве:
- Оболонский – $60 тыс.
- Подольский – $79,9 тыс.
- Деснянский – $54 тыс.
- Святошинский – $64,7 тыс.
- Днепровский – $70 тыс.
- Печерский – $230 тыс.
- Дарницкий – $92 тыс.
- Шевченковский – $129 тыс.
- Соломенский – $75 тыс.
- Голосеевский – $113 тыс.
Ранее мы писали, что в Украине могут появиться специальные дома для аренды за $150 в месяц.