В ногу со временем: Факты ICTV запустили новостные подкасты

Один из топовых ресурсов на рынке интернет-СМИ сайт Факты ICTV осваивает популярные тренды диджитал-сферы, впервые запустив подкаст ежедневных новостей. Отныне последние события Украины и мира можно будет прослушать на платформе Soundcloud и на сайте.

Аудиовыпуски Фактов будут ежедневно появляться на канале в 8.45, 12.45, 15.45, 18.45 и в 21.05.

Тренд на создание подкастов пришел к нам из Соединенных Штатов, где большинство популярных СМИ активно развивают собственные аудиопроекты. Спрос на подобный формат постоянно растет.

По словам руководительницы департамента интернет-проектов ICTV Ольги Тищук, этот функционал пригодится людям, которые постоянно находятся в движении – за рулем, в общественном транспорте. Подкасты – очень удобный способ постоянно быть в курсе последних новостей.

– Идея запустить подкаст Фактов была коллективной, ведь мы постоянно следим за трендами, которые есть в диджитал. Впервые мы испытали формат аудиоподкастов в рубрике Фактов Блоги, где информацию можно как прочитать, так и прослушать. Так мы увидели, что есть определенный интерес аудитории к такому формату. Поэтому в рамках нового сезона Фактов на телеканале ICTV, которые обновили графику, обновили студию, возникла идея запустить аудиоподкасты для тех людей, которые не имеют возможности посмотреть видеовыпуск, но могут спокойно прослушать его на телефоне, – рассказывает Ольга Тыщук.

На этом Факты ICTV не планируют останавливаться. Среди задач отдела интернет-проектов ICTV – запустить подкасты ключевых событий дня в рамках 60 секунд. Таким образом пользователь фактически за минуту сможет получить событийную картину дня.

– В перспективе мы хотим к весне запустить целый раздел на сайте Факты, где уже будут собраны все подкасты. А на Soundcloud мы стартовали, потому что эта платформа поддерживается на всех устройствах – и на iPhone, и на смартфонах Android, и на Windows, и на MacOs. А вообще мы хотим запустить еще Google Подкасты и Apple Podcasts, – поделилась планами Ольга Тищук.

Присоединяйтесь к аудиоподкастам Факты ICTV на канале и оставайтесь в курсе актуальных событий, а также следите за экспертными блогами ведущих политологов и экспертов Украины в рубрике Блоги.