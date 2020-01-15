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Факты / Украина

В Украине увеличится пенсионный возраст для женщин – когда и на сколько

Пенсионный возраст для женщин увеличится с 1 апреля и составит 59 лет и 6 месяцев.

Пенсионный возраст для женщин в Украине:

  • До 1 апреля 2020 года – 59 лет.
  • С 1 апреля 2020 года – 59 лет и 6 месяцев.
  • С 1 апреля 2021 года – составит 60 лет.

Пенсионный возраст для женщин определяется в зависимости от даты рождения.

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– Женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года до 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев, а женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году, – говорится в сообщении.

С 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более лет страхового стажа.

Страховой стаж в 2020 году составляет не менее 27 лет и с каждым последующим годом будет возрастать на один год – до 35 лет в 2028 году.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в солидарной пенсионной системе нет никаких производных и ее можно полностью просчитать. Сейчас ведется работа над тем, чтобы увеличить пенсию в Украине, однако вскоре может встать вопрос о повышении пенсионного возраста.

Фото: Dreamstime

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