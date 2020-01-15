Закупку лекарств за средства госбюджета освободили от НДС

Верховная Рада освободила от НДС операции по ввозу закупленных за средства государственного бюджета лекарств на три года – до 1 января 2023 года.

За принятие законопроекта №2539 проголосовали 278 народных депутатов из 226 необходимых.

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Инициатор документа нардеп Михаил Радуцкий отметил, что законопроект призван создать благоприятные условия для функционирования системы закупок в сфере здравоохранения и повлияет на обеспечение экономии бюджетных средств.

Председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев добавил, что законопроект направлен на удешевление лекарств для украинцев и повышение уровня обеспечения населения медикаментами.

Напомним, в октябре в рамках правительственной программы Доступные лекарства увеличило количество бесплатных медикаментов.