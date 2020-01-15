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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 16 января (ОНЛАЙН)

Во время заседания Верховной Рады 16 января планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, а также проект закона о внесении изменений в Лесной кодекс о проведении национальной инвентаризации лесов.

Кроме того, нардепы рассмотрят проект закона о финансовом лизинге.

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Также парламентариев ждет повторное голосование в первом чтении за проекты законов о разведке и внесении изменений в закон О Службе внешней разведки относительно ее деятельности.


К слову, Факты ICTV публиковали календарь заседаний Верховной Рады на январь 2020 года.

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