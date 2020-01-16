Буквально сгнили: в Херсоне обнаружили квартиру с мертвецами

В Херсоне обнаружили квартиру с мертвыми жителями.

Полицию вызвал местный житель, чей отец проживал в той квартире и три недели не выходил на связь.

Двери пришлось взламывать в присутствии правоохранителей.

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В квартире обнаружили тела не только 61-летнего отца горожанина, но и 41-летнего брата его жены.

За несколько недель пребывания в квартире тела буквально сгнили. Следов драки в квартире не обнаружили. Наиболее вероятной причиной смерти является отравление.

– Они могли отравиться как суррогатами алкоголя, так и сомнительной пищей, например ядовитыми грибами, собранными в окрестных посадках, – говорится в сообщении.

Точная причина гибели будет установлена ​​после токсикологической экспертизы.

Ранее в Николаеве подростки изнасиловали мужчину с инвалидностью.

Источник: Херсон типичный