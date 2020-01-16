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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Госдоля и неработающие кредиты: Кабмин возьмется за госбанки в 2020

Кабинет министров Украины в 2020 году пересмотрит стратегию по госбанкингу, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, правительство хочет скорейшего сокращения государственной доли в банковском секторе. Для этого Кабмин хочет скорее найти эффективных собственников или международных сопартнеров для госбанков.

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Маркарова также добавила, что правительство активно возьмется урегулировать проблему legacy проблемных кредитов в госбанках.

Как сообщалось, в Кабмине исключают возможность слияния Приватбанка с Ощадбанком.

Источник: Интерфакс-Украина

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