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Факты / Украина

Хакерские атаки на Burisma и Квартал 95 – Нацполиция открыла дело

Департамент Киберполиции решил открыть уголовное производство из-за сообщения о хакерской атаке спецслужб России на украинские компании, в частности Burisma Holdings и Квартал 95.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 УК Украины (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Сейчас продолжается установление лиц, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.

Читайте: Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma – NYT

Нацполиция также обратилась в ФБР и компанию Area1 касательно предоставления информации, связанной с указанными хакерскими атаками.

Правоохранительные органы Украины планируют инициировать создание совместной международной следственной группы, в которую приглашены представители Федерального бюро расследований.

К слову, разведывательные службы США начали изучать информацию о возможной хакерской атаке на сервера компании Burisma.

Источник: МВД

Фото: Dreamstime

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