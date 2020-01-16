PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Календарь работы Верховной Рады

Верховная Рада в январе проведет четыре пленарных заседания. Также в календарном плане есть час вопросов к правительству и работа с избирателями.

План работы парламента на январь 2020 года:

  • 13 января – согласительные советы;
  • 14-17 января – пленарные заседания;
  • 15 января – работа в комитетах, комиссиях и фракциях;
  • 17 января – час вопросов к правительству;
  • 20-24 января – работа с избирателями.

Читайте: В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность

* Примечание. В календаре зеленым цветом обозначена работа в комитетах, комиссиях и фракциях, голубым – работа избирателями, фиолетовым – согласительные советы, желтым – пленарные заседания, розовым – час вопросов к правительству.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступил в силу новый Избирательный кодекс. Что он предусматривает – можно прочитать в нашем материале.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка