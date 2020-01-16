Принятие законопроекта 2285-д в первом чтении – это первый шаг к созданию справедливых правил игры в данной отрасли, привлечению инвестиций и внедрению новых технологий.

Легальная отрасль создаст тысячи рабочих мест, наполнит государственный и местные бюджеты, приведет к росту туризма, а также будет способствовать противодействию коррупции в профессиональном спорте. Кроме того, налоговые поступления от игорного бизнеса могут формировать эффективные фонды поддержки культуры, медицины, спорта.

В то же время, для того, чтобы игорная индустрия стала дееспособной для профессионального рынка, полезной государству и обществу, в законе должны быть доработаны и отображены стандарты, которые будут соответствовать лучшим мировым практикам.

Инвестор должен чувствовать, что условия на рынке справедливы, и, в первую очередь, справедливо налогообложение.

Поэтому ко второму чтению мы ожидаем, что будут подготовлены и изменения в Налоговый кодекс Украины. Важно сбалансировать цены на лицензии с налоговыми нагрузками.

Иностранный бизнес и украинские компании не смогут инвестировать в экономику Украины без понимания налоговой концепции и понятной модели возврата инвестиций.

На народных депутатов Украины ложится большая ответственность за подготовку ко второму чтению редакции законопроекта, которая сможет отвечать наивысшим мировым стандартам организации игорного бизнеса.

Международный холдинг Parimatch открыт к диалогу и сотрудничеству с законодателями в рамках доработки законопроекта. Мы будем рады поделиться нашей обширной многолетней международной экспертизой.

Источник: Parimatch