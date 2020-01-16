Милованов рассказал, какую самую большую взятку ему предлагали

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что ему неоднократно предлагали взятку, но он всегда отклонял предложение.

По его словам, самую большую взятку ему предлагали в $10 млн за назначение руководителя государственного предприятия.

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Милованов добавил, что некоторые обращаются с просьбой, а иногда бывают и угрозы.

– Я сам лично отказал десяткам, если не сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки (самую большую цифру, на которую намекали – $10 млн за назначение руководителя госпредприятий), иногда угрожают политически, медийно, или даже физически, – сказал он.

Ранее Милованов заявил, что топ-руководитель в Минэкономики должен зарабатывать от $5 тис. до $10 тис.