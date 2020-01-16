PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Милованов рассказал, какую самую большую взятку ему предлагали

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что ему неоднократно предлагали взятку, но он всегда отклонял предложение.

По его словам, самую большую взятку ему предлагали в $10 млн за назначение руководителя государственного предприятия.

Читайте: Падение доллара уже начало влиять на цены в Украине – Милованов

Милованов добавил, что некоторые обращаются с просьбой, а иногда бывают и угрозы.

– Я сам лично отказал десяткам, если не сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки (самую большую цифру, на которую намекали – $10 млн за назначение руководителя госпредприятий), иногда угрожают политически, медийно, или даже физически, – сказал он.

Ранее Милованов заявил, что топ-руководитель в Минэкономики должен зарабатывать от $5 тис. до $10 тис.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка