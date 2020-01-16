НБУ может опустить кривую учетной ставки – Сологуб

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что НБУ может опустить прогнозную кривую учетной ставки.

По его словам, Нацбанк должен огласить свое решение касательно учетной ставки в конце января.

– 30 января мы получим не только решение центрального банка относительно учетной ставки, но и прогнозную кривую. Могу сказать, что действительно есть большой шанс, что эта кривая будет более амбициозной, чем была, – сказал Сологуб.

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Кроме того, Нацбанк опубликует макропрогноз и прогноз кривой доходности вместе с решением об учетной ставке, согласно графику обнародования указанных данных.

К слову, заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заявила, что на учетную ставку повлияла рекордно низкая инфляция. Ожидается, что она будет снижаться быстрее, чем ожидалось.