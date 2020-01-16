16 января в Днепровском районе Киева горящий мусоровоз, чтобы не ждать пожарных, сам приехал к ним в часть.

Во время своей рабочей смены водитель заметил, что из мусорных контейнеров идет дым. Чтобы сэкономить время и спасти машину, человек сам решил подъехать к пожарно-спасательной части.

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В Киеве загоревшийся мусоровоз сам приехал в пожарную часть / 2 фотографии

Пожарные были на месте, поэтому удалось быстро ликвидировать пожар. Жертв нет, пламя повредило лишь мусорные контейнеры.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее Факты ICTV писали о том, как в Киеве авто на полной скорости влетело в мусоровоз.