Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №0901 О полном общем среднем образовании.

Министерство образования и науки объясняет, какие изменения для учеников, учителей, родителей и образовательных управленцев принесет этот закон.

Что изменится для учеников

зачисление детей в начальную школу без конкурсов;

дети с особыми образовательными потребностями смогут учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории;

дети на длительном стационарном лечении получат защищенное законом право получать образование в медучреждениях.

Закон впервые открывает возможность предоставления ученикам, которые в этом нуждаются, индивидуальных и/или групповых консультаций на базе школы за счет государства.

Учащиеся самостоятельно смогут выбирать предметы, которые хотят изучать.

Теперь будет существовать три адаптационные циклы обучения – 1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс.

Закон предусматривает:

четкие полномочия ученического самоуправления;

право руководителю ученического самоуправления на безотлагательный прием руководителем учреждения образования;

право учащихся через своих представителей участвовать в заседаниях педагогического совета по всем вопросам, касающихся организации и реализации образовательного процесса;

реализацию права каждого украинского ребенка на овладение государственным языком.

Что изменится для учителей

педагогическая автономия;

рост заработной платы;

Документ предусматривает больше доплат для учителей, в частности от 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами.

педагогическая интернатура;

Закон устанавливает государственные гарантии повышение квалификации учителя и предполагает его софинансирования из государственного и местных бюджетов, возможность повышать квалификацию в негосударственных провайдеров, создание новых центров профессионального развития педагогических работников.

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Что изменится для родителей

безопаснее среда для детей;

право инициировать проведение внепланового институционального аудита учебного заведения.

Что изменится для управленцев

Закон открывает возможность стать учителем человеку с любым, а не только педагогическим, высшим образованием. Директор может занимать свою должность не более двух сроков по шесть лет подряд в одном заведении.

Закон также предусматривает, что в рамках конкурса директор обязательно должен будет представить стратегический план развития учреждения.

Закон предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств, в частности на:

формирование структуры учреждения и штатного расписания;

установления доплат, надбавок, выплаты материальной помощи, премий и/или их размеров, других видов стимулирования и награждении работников;

оплату текущих ремонтных работ помещений и сооружений учреждений общего среднего образования;

оплату повышения квалификации педагогических;

заключения гражданско-правовых соглашений для обеспечения деятельности учреждения.

К слову, Верховная Рада 18 декабря приняла законопроект об усовершенствовании системы высшего образования в Украине и приближении ее к стандартам ЕС.