Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №0901 О полном общем среднем образовании.
Министерство образования и науки объясняет, какие изменения для учеников, учителей, родителей и образовательных управленцев принесет этот закон.
Что изменится для учеников
- зачисление детей в начальную школу без конкурсов;
- дети с особыми образовательными потребностями смогут учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории;
- дети на длительном стационарном лечении получат защищенное законом право получать образование в медучреждениях.
Закон впервые открывает возможность предоставления ученикам, которые в этом нуждаются, индивидуальных и/или групповых консультаций на базе школы за счет государства.
Учащиеся самостоятельно смогут выбирать предметы, которые хотят изучать.
Теперь будет существовать три адаптационные циклы обучения – 1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс.
Закон предусматривает:
- четкие полномочия ученического самоуправления;
- право руководителю ученического самоуправления на безотлагательный прием руководителем учреждения образования;
- право учащихся через своих представителей участвовать в заседаниях педагогического совета по всем вопросам, касающихся организации и реализации образовательного процесса;
- реализацию права каждого украинского ребенка на овладение государственным языком.
Что изменится для учителей
- педагогическая автономия;
- рост заработной платы;
Документ предусматривает больше доплат для учителей, в частности от 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами.
- педагогическая интернатура;
Закон устанавливает государственные гарантии повышение квалификации учителя и предполагает его софинансирования из государственного и местных бюджетов, возможность повышать квалификацию в негосударственных провайдеров, создание новых центров профессионального развития педагогических работников.
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Что изменится для родителей
- безопаснее среда для детей;
- право инициировать проведение внепланового институционального аудита учебного заведения.
Что изменится для управленцев
Закон открывает возможность стать учителем человеку с любым, а не только педагогическим, высшим образованием. Директор может занимать свою должность не более двух сроков по шесть лет подряд в одном заведении.
Закон также предусматривает, что в рамках конкурса директор обязательно должен будет представить стратегический план развития учреждения.
Закон предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств, в частности на:
- формирование структуры учреждения и штатного расписания;
- установления доплат, надбавок, выплаты материальной помощи, премий и/или их размеров, других видов стимулирования и награждении работников;
- оплату текущих ремонтных работ помещений и сооружений учреждений общего среднего образования;
- оплату повышения квалификации педагогических;
- заключения гражданско-правовых соглашений для обеспечения деятельности учреждения.
К слову, Верховная Рада 18 декабря приняла законопроект об усовершенствовании системы высшего образования в Украине и приближении ее к стандартам ЕС.