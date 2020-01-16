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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Зеленский проведет Национальный инвестсовет в Украинском доме в Давосе – UVCA

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит заседание Национального инвестиционного совета Украины в Украинском доме в Давосе.

Об этом сообщила Украинская ассоциация венчурного и частного капитала.

– В Украинском доме в Давосе состоится закрытое заседание Национального инвестиционного совета Украины, которое возглавит президент Украины Владимир Зеленский, – говорится в сообщении.

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Украинский дом в Давосе начнет работу 20 января в рамках Всемирного экономического форума и будет функционировать до 24 января.

Напомним, ранее стало известно, что из Украины на экономический форум в Давосе зарегистрировалось только шесть участников.

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