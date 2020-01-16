16 января депутаты Верховной Рады должны утвердить календарный план третьей сессии и рассмотреть ряд важных законопроектов, в частности внесение изменений в регламент парламента, Налоговый и Бюджетный кодексы, а также закон о финансовом лизинге.
Второе чтение:
- Законопроект о внесении изменений в закон О регулировании градостроительной деятельности по усилению защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.
- Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы законодательного процесса.
- Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.
- Проект закона о внесении изменений в закон О физической культуре и спорте относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.
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Для включения в повестку дня и принятия решения:
- Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства.
- Проект закона о внесении изменений в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год.
- Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.
- Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры.
- Проект закона о внесении изменений в раздел ИХ Заключительные и переходные положения закона О публичных закупках относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки.
Первое чтение:
- Проект закона о финансовом лизинге.
- Проект закона о внесении изменений в закон О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков.
- Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона О потребительском кредитовании.
- Проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного суда Украины по обжалованию постановления суда о продлении срока содержания под стражей.
- Проект закона о внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов.
- Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.
- Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ресторанного хозяйства.
- Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан.
Повторное первое чтение:
- Проект закона о разведке.
- Проект закона о внесении изменений в закон О Службе внешней разведки относительно ее деятельности.
Вопросы ратификации:
- Проект закона о ратификации Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Дания об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance в Украине.
- Проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.
Ранее Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.