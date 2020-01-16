16 января депутаты Верховной Рады должны утвердить календарный план третьей сессии и рассмотреть ряд важных законопроектов, в частности внесение изменений в регламент парламента, Налоговый и Бюджетный кодексы, а также закон о финансовом лизинге.

Второе чтение:

Законопроект о внесении изменений в закон О регулировании градостроительной деятельности по усилению защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы законодательного процесса.

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Проект закона о внесении изменений в закон О физической культуре и спорте относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

Читайте: Заседание Верховной Рады 16 января (ОНЛАЙН)

Для включения в повестку дня и принятия решения:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства.

Проект закона о внесении изменений в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры.

Проект закона о внесении изменений в раздел ИХ Заключительные и переходные положения закона О публичных закупках относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки.

Первое чтение:

Проект закона о финансовом лизинге.

Проект закона о внесении изменений в закон О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона О потребительском кредитовании.

Проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного суда Украины по обжалованию постановления суда о продлении срока содержания под стражей.

Проект закона о внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ресторанного хозяйства.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан.

Повторное первое чтение:

Проект закона о разведке.

Проект закона о внесении изменений в закон О Службе внешней разведки относительно ее деятельности.

Вопросы ратификации:

Проект закона о ратификации Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Дания об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance в Украине.

Проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.