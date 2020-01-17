До конца 2020 проценты по ипотеке могут составить 11-12% годовых

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что к 2020 году проценты по ипотечным кредитам в банках составят 11-12% годовых.

– Мы ожидаем, что в этом году будет значительно уменьшена стоимость кредитных ресурсов и для ипотеки. Наша цель – 11-12% в гривне, – сообщил Гончарук.

С 1 февраля 2020 года в Украине заработает программа удешевления кредитов для бизнеса Возвращайся и оставайся.

В рамках этой программы планируется выдавать кредиты под 5-9% годовых малым предприятиям на создание или развитие своего дела. Размер кредита составит до 1,5 млн грн.

Читайте: Ипотека в Украине: сколько придется переплатить и которая должна быть зарплата

– Правительство и НБУ имеют общие приоритеты: экономике надо максимально быстро дать доступ к дешевым ресурсам и уменьшить риски для финансовых учреждений, – отметил глава правительства.

Сейчас средние ставки по кредитам для физлиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей – 15-19% годовых. Ставки по ипотеке к началу 2020 года – 18-25% годовых.

Снижение ставки по ипотеке до 11% годовых приведет к значительной экономии средств заемщиков.

Напомним, Национальный банк Украины занимается подготовкой политики плавающего курса к гривне.

Уже в этом году курс может укрепиться. По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, НБУ выкупил в резервы рекордный объем валюты за 14 лет – $7,9 млрд.