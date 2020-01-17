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Факты / Украина / Политика

Малюська залез под стол и поддержал Гончарука

17 января министр юстиции Денис малюська выразил поддержку премьеру Алексею Гончаруку в решении уйти в отставку.

Сообщение с фотографией в поддержку премьера министр юстиции опубликовал в соцсети.

– Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства, – написал Малюська.

Также Малюська написал, что нынешний премьер – один из лучших.

– Он – лучший премьер в истории Украины, – заявил министр.

Читайте: Заявление Гончарука об отставке – реакция министров

К слову, Владимир Зеленский уже получил заявление Алексея Гончарука об отставке и рассмотрит его в ближайшее время.

Ранее министр юстиции Денис Малюська уже публиковал странные фото, в том числе фотографию сапог он обнародовал, для того, чтобы привлечь внимание к своей низкой зарплате.

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