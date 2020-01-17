Офис генпрокурора повторно просит у Ирана черные ящики самолета МАУ

Офис генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Ирана с требованием предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ.

Это же обращение касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту авиакатастрофы.

К слову, 15 января Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины уже отправили в Иран один запрос о выдаче Киеву черных ящиков с самолета МАУ.

Читайте: Украина поднимет вопрос о сбитом самолете МАУ в Совбезе ООН – Пристайко

Со своей стороны, иранская сторона заявила, что готова привлечь украинских специалистов для расшифровки бортовых самописцев и передать Киеву тела погибших украинцев.

Это стало известно из разговора, который состоялся между главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Кроме того, глава МИД Украины сообщил, что совместная команда по расследованию авиакатастрофы, в состав которой входят иранские, канадские и украинские специалисты, получит доступ к черным ящиков на месте.