ООС: оккупанты применили артиллерию, погиб военный

В зоне Операции объединенных сил 16 января зафиксировано 12 вражеских обстрелов.

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Зафиксирована также активность снайперов.

В частности, возле Орехово разорвались восемь снарядов от артсистем калибра 152 мм и 10 – калибра 122 мм. Стреляли враги и из минометов калибра 120 и 82 мм – 9 и 15 мин.

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К сожалению, за последние сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

17 января российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске 16 января заявила о необходимости повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения именно потому, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной – продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые.