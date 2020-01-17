PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Подольско-Воскресенкий мост откроют к концу 2020 года – Кличко

В Киеве к концу 2020 года планируют открыть Подольско-Воскресенский мост.

Согласно проекту, его пропускная способность будет составлять до 60 тыс. автомобилей в сутки.

Читайте: Устал, отдохнул и снова поехал: в Киеве открыли Шулявский мост

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на мосту планируется шесть полос автомобильного движения и две железнодорожных колеи на нижнем ярусе.

В общем на строительство Подольско-Воскресенского моста выделили почти 7 млрд грн и еще около 3 млрд планируется выделить в 2020 году.

Отметим, в среднем на пяти столичных мостах через Днепр суточная интенсивность движения составляет более 300 тыс. авто. В час пик этот показатель становится втрое больше.

Ранее Факты ICTV писали, что мэр Киева Виталий Кличко открыл Шулявский мост после 10 месяцев ремонтных работ.

Источник: Киевсовет

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка