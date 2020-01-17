Подольско-Воскресенкий мост откроют к концу 2020 года – Кличко

В Киеве к концу 2020 года планируют открыть Подольско-Воскресенский мост.

Согласно проекту, его пропускная способность будет составлять до 60 тыс. автомобилей в сутки.

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По словам мэра Киева Виталия Кличко, на мосту планируется шесть полос автомобильного движения и две железнодорожных колеи на нижнем ярусе.

В общем на строительство Подольско-Воскресенского моста выделили почти 7 млрд грн и еще около 3 млрд планируется выделить в 2020 году.

Отметим, в среднем на пяти столичных мостах через Днепр суточная интенсивность движения составляет более 300 тыс. авто. В час пик этот показатель становится втрое больше.

Ранее Факты ICTV писали, что мэр Киева Виталий Кличко открыл Шулявский мост после 10 месяцев ремонтных работ.